Глава СБР прокомментировал пятое место Логинова на этапе КМ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление Александра Логинова на четвертом этапе Кубка мира, передает ТАСС.

Спортсмен пришел пятым в гонке преследования на 12,5 км.

«Александр сегодня допустил ошибки, остался без медали в пасьюте, но ничего страшного в этом нет. Учитывая психологическую нагрузку после вчерашней гонки в виде двоякого отношения к его победе, сегодняшняя гонка дала ему хороший опыт к чемпионату мира», — отметил глава организации.

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Также он высказался относительно того, что соревнование проходило в плохую погоду, а именно сильный снегопад.

«Спортсмены по-разному отреагировали на погодные условия, у кого-то получилось, у кого-то — нет. Это биатлон, он, как всегда, затягивает своей интригой, скорострельностью и азартом борьбы», — добавил Драчев.

Четвертый этап проходит в немецком Оберхофе.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад оценил свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира.