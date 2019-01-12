Ретивых занял второе место в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам

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Россиянин Глеб Ретивых занял второе место в мужском спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). Золото в активе спортсмена из Норвегии Синдре Бьёрнестада Скара. В тройку сильнейших также вошел его соотечественник Эрик Вальнес, сообщает «Советский спорт».

Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия Реклама

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)

2. Глеб Ретивых (Россия)

3. Эрик Вальнес (Норвегия)

4. Ришар Жуве (Франция)

5. Лука Шанава (Франция)

6. Батист Гро (Франция)

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на 10 км на четвертом этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруй.

Также российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке.