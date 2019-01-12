Экс-футболист «Спартака» не собирается переходить в «Рубин»

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Бывший футболист московского «Спартака» болгарин Ивелин Попов не собирается переходить в казанский «Рубин» после расторжения контракта с красно-белыми, сообщает «Советский спорт».

Клуб из столицы Татарстана не смог договориться с хавбеком по финансовым условиям. Казанцы предлагали игроку контракт до конца года с зарплатой €10-20 тыс. При этом ранее в «Ростове» и «Динамо» футболисту предлагали €800 тысяч в год.

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По имеющейся информации, полузащитник хочет вернуться на родину. На данный момент Попов близок к переходу в «Лудогорец». Также болгарин имеет предложения из Турции, Нидерландов и ОАЭ.

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