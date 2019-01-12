Шипулин не советует Логинову вступать в перепалку с Фуркадом в СМИ
Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин дал совет россиянину Александру Логинову о диалогах с другими спортсменами.
«Александр умный человек и зрелый спортсмен, он найдет верное решение. Но я бы точно не стал вступать в открытые перепалки в средствах массовой информации. Предпочел бы разговор тет-а-тет», — цитирует спортсмена «Russia Today».
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Шипулин также высказал свое мнение по поводу перепалок между биатлонистами.
«Хочется, чтобы они поняли друг друга, — от грязи в СМИ все устали. Кричать со стороны и критиковать могут многие. У нас давно не было таких красивых побед, так что смешивать их с негативом нет никакого желания», — добавил он.
Ранее Губерниев прокомментировал реакцию биатлонистов на победу Логинова.