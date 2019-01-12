Губерниев: победа Логинова для соперников — как российское кино для Спилберга

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Победа Логинова не будет давить на него перед гонкой преследования. Напротив, она надавит на его соперников. Так же, как на Стивена Спилберга давят наши фильмы «Крымский мост» и «Легенда №17», — приводит слова комментатора Russia Today.

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Губерниев также рассказал о мнении иностранцев по поводу наших спортсменов.

«Когда мы делаем качественный продукт, когда наши спортсмены одерживают красивые победы, иностранные партнёры начинают думать: а как же быть дальше? Но это не наша проблема», — добавил он.

Мужская гонка преследования пройдет в Оберхофе 12 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира.