Бывший игрок сборной России высказался о должности президента РФС

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Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал свой отказ от борьбы за пост президента Российского футбольного союза, передает «Советский спорт».

Единственным кандидатом на должность является генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

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«Мне это не интересно. Смотрите, какая у Дюкова поддержка. Если бы за меня впряглись какие-нибудь серьезные люди, я бы подумал. Глобальный вопрос можно решать, но только с серьезной поддержкой. Если она у меня будет, я бы с удовольствием разгреб это болото», — сказал бывший футболист.

Панов также рассказал о внутренних делах РФС.

«Если делать большое дело, то половину людей из союза надо выгнать. Никто не даст вам это сделать. Скажут: работать как есть. А эти люди будут там сидеть и плести свои интриги. А лезть туда, чтобы меня потом выкинули со скандалом — зачем мне это надо?» — добавил он.

Ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) выдвинули в состав исполкома РФС Галицкого, Гинера и Федуна.