Панарин заявил, что не скучает по «ментам»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин нелестно высказался о российской полиции, передает «Советский спорт».

«Я скучаю по Алтаю. А вот по ментам, как говорят в видео, совсем нет. Я не из-за своих дел выставил пост, а в целом по ситуации в стране», — сказал хоккеист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Россиянин также рассказал, что у его матери недавно украли автомобиль, а стражи порядка не предпринимают никаких попыток поиска.

«Какие-то выкупы начинаются, что-то еще. Ты даже не можешь прийти в полицию, чтобы сказать: «Я знаю людей, которые вымогают у меня деньги». Связаться с ними, их накрыть. Но это просто анекдот. Кого вы там накроете на УАЗике? Но ничего. Мы, как обычно, верим в лучшее», — добавил спортсмен.

Ранее Панарин ответил на вопрос о причинах отстранения Бобровского.