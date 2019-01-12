В ЦСКА рассказали о системе поощрения игроков

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как проходят сборы команды в испанском Кампоаморе, передает «Советский спорт».

Также специалист поделился тем, какая система поощрений присутствует в команде.

«Если раньше практически все ребята знали, что такое Кампоамор и какая работа нам предстоит, то сейчас для многих футболистов такие сборы в диковинку. Тренировки до спаренных матчей, которые запланированы на 21 и 22 января, мы проводим в двухразовом режиме. Утренние занятия весьма интенсивны, вечером мы работаем на общую силовую выносливость. Это поможет нам заложить фундамент и пригодится в весенней части чемпионата.

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Система «плюс-минус» очень сильно стимулирует игроков. Суть ее заключается в следующем: если есть какое-то игровое упражнение, команда, которая в нем побеждает, получает плюс, а проигравшие не получают ничего. В конце сборов мы суммируем результаты, и игроки, занявшие три первых места, премируются», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Акинфеев не полетел на сбор с ЦСКА в Испанию.