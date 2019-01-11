Логинов намерен лично поговорить с Фуркадом из-за критики в свой адрес
Российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику француза Мартена Фуркада, передает «Советский спорт».
«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать», — приводит слова Логинова NRK.
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По итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Логинов занял первое место, Фуркад — седьмое. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира.