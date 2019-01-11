Логинов намерен лично поговорить с Фуркадом из-за критики в свой адрес

<img src="//img.gazeta.ru/files3/305/10518305/RIAN_03024429.HR.ru-pic905-895x505-97378.jpg">

Российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику француза Мартена Фуркада, передает «Советский спорт».

«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать», — приводит слова Логинова NRK.

Реклама

По итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Логинов занял первое место, Фуркад — седьмое. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира.