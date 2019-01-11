Подколзин: очень плакал после матча с США на МЧМ

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Нападающий петербургского СКА рассказал об эмоциях молодежной сборной России после поражения в полуфинальном мачте чемпионата мира против сборной США.

«Очень плакал. Это было настолько обидно, когда идешь к своей мечте и понимаешь, что эта команда реально может выиграть, и случается такое. Валерий Николаевич вроде бы успокаивал, но это еще больше давило — мы подвели его, себя, всю страну. Это было очень тяжело», — приводит слова хоккеиста Sport24.

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Спортсмен также поделился мнением о матче за третье место против сборной Швейцарии.

«В плане эмоций этот матч был самым сложным. Мы прекрасно понимали, что нужно обязательно выигрывать и уехать с медалями. Та атмосфера, которая у нас была в коллективе, это непередаваемо. Мы собрались с мыслями и вышли на матч, понимали, что больше в таком составе никогда не сыграем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Вашингтона» получил травму.