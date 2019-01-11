Нурмагомедов: пойду на войну с братьями

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию вместе со своими товарищами, сообщает «Советский спорт».

«Если один из нас идёт на войну – мы все идём на войну. Но это совсем другая история. Поступки всегда превыше слов», — написал боец в своем инстаграмме.

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На фотографии помимо Нурмагомедова находятся Эседулла Эмирагаев, Ислам Махачев, Ислам Мамедов, Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар.

Отмечается, что после турнира UFC 229, на котором россиянин завоевал чемпионский пояс, состоялась массовая потасовка, в которой принимал участие сам Хабиб, а также его менеджер Ризван Магомедов, брат Абубакар и товарищи Эмирагаев и Тухугов.

В данный момент боец ожидает решение суда комиссии штата Невада по делу об инциденте.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в скором времени может вернуться на боксерский ринг.