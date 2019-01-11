Австралийский регбист выложил в сеть видео своего секса

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Австралийский регбист команды «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс», выступающей Национальной регбийной лиге (NRL), Дилан Напа выложил в сеть видео своего секса с девушкой, сообщает портал news.com.au.

Видеозапись была опубликована на странице NRL Memes в фейсбуке.

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На нем игрок «Кентербери» изображен в кровати с женщиной, которая лежит на животе, отвернув голову от камеры.

В начале записи спортсмен наклоняется к лицу девушки и что-то ей говорит. Видео длится примерно восемь секунд, после чего камера падает на землю и пара исчезает из кадра.

«Клуб сегодня был осведомлен о предполагаемых изображениях, появляющихся в социальных сетях. Они были сделаны несколько лет назад. Подразделение NRL уже проинформировано о данном вопросе», — говорится в официальном заявлении «Булдогс».

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