Австралийский регбист выложил в сеть видео своего секса
Австралийский регбист команды «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс», выступающей Национальной регбийной лиге (NRL), Дилан Напа выложил в сеть видео своего секса с девушкой, сообщает портал news.com.au.
Видеозапись была опубликована на странице NRL Memes в фейсбуке.
На нем игрок «Кентербери» изображен в кровати с женщиной, которая лежит на животе, отвернув голову от камеры.
В начале записи спортсмен наклоняется к лицу девушки и что-то ей говорит. Видео длится примерно восемь секунд, после чего камера падает на землю и пара исчезает из кадра.
«Клуб сегодня был осведомлен о предполагаемых изображениях, появляющихся в социальных сетях. Они были сделаны несколько лет назад. Подразделение NRL уже проинформировано о данном вопросе», — говорится в официальном заявлении «Булдогс».
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