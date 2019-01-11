Две россиянки вышли в основную сетку Australian Open-2019
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева через квалификацию пробились в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2019 (Australian Open-2019), сообщает «Советский спорт».
В третьем раунде квалификационного турнира, Кудерметова взяла верх над чешкой Терезой Мартинцовой — 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут. На счету представительницы России семь подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-поинтов.
Вихлянцева за место в основной сетке турнира боролась с представительницей Черногории Данкой Ковинич и победила со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час и 38 минут. На счету россиянки четыре эйса, пять двойных и четыре реализованных брейка.
Ранее британский теннисист Энди Маррей объявил, что намерен завершить карьеру в нынешнем сезоне.
Теннис. Australian Open. Квалификация. 3-й круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 5:7, 6:3.
Наталья Вихлянцева (Россия) — Данка Ковинич (Черногория) — 7:5, 6:3.