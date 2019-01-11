26 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Российский нападающий Никита Кучеров победившей команды отметился голевой передачей и набрал одно очков. Голкипер Андрей Василевский защитил ворота от 26 из 27 бросков. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14:54.
Таким образом, у «Харрикейнз» прервалась победная серия из пяти матчей. А «Лайтнинг», напротив, одержали верх в девятой встрече из последних десяти.
Ранее шайба Панарина привела «Коламбус» к победе в матче с «Нэшвиллом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтинг» (Флорида) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
0:1 – Уильямс (Хэмилтон, ван Римсдайк) – 24:34 (5x5)
1:1 – Палат (Стэмкос, Пойнт) – 51:56 (5x4)
2:1 – Пойнт (Кучеров, Хедман) – 56:45 (5x4)
3:1 – Пойнт (Стэмкос, Киллорн) – 59:34