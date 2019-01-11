26 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Российский нападающий Никита Кучеров победившей команды отметился голевой передачей и набрал одно очков. Голкипер Андрей Василевский защитил ворота от 26 из 27 бросков. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14:54.

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Таким образом, у «Харрикейнз» прервалась победная серия из пяти матчей. А «Лайтнинг», напротив, одержали верх в девятой встрече из последних десяти.

Ранее шайба Панарина привела «Коламбус» к победе в матче с «Нэшвиллом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтинг» (Флорида) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

0:1 – Уильямс (Хэмилтон, ван Римсдайк) – 24:34 (5x5)

1:1 – Палат (Стэмкос, Пойнт) – 51:56 (5x4)

2:1 – Пойнт (Кучеров, Хедман) – 56:45 (5x4)

3:1 – Пойнт (Стэмкос, Киллорн) – 59:34