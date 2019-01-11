20 сэйвов Худобина не помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию»
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Защитник хозяев Иван Проворов провел на льду 26:30. Вратарь проигравших защитил ворота от 20 шайб соперникам из 22, а российские нападающие Александр Радулов и Валерий Ничушкин отыграли 21:24 и 12:52 соответственно.
Этот матч прервал серию «Филадельфии» из восьми поражений.
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил гол на 35-й минуте матча против «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ и поднялся на 50-е место по набранным очкам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Пенсильвания) — «Даллас Старз» (Техас) — 2:1 (0:0; 2:0; 0:1)
1:0 – Конечны (ван Римсдайк, Гудас) – 21:23 (5x5)
2:0 – ван Римсдайк – 28:51 (5x5)
2:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 57:09 (5x5)