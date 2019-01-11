Овечкин поднялся на 50-е место по набранным очкам в НХЛ

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил гол на 35-й минуте матча против «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Эта заброшенная шайба помогла россиянину выйти на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков — теперь у него их 1170 (638+532).

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Таким образом, он смог повторить рекорд канадского хоккеиста Бобби Халла, а также на одно очко опередил форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Лидером рейтинга является знаменитый игрок Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.

Ранее руководство клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом.