СМИ: «Челси» предложил «Зениту» €30 млн за Паредеса

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Лондонский «Челси» сделал предложение петербургскому «Зениту» по приобретению полузащитника Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По словам журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширы, «шпоры» предлагают сине-бело-голубым за хавбека €30 млн.

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Также Шира отметил, что «синие» очень заинтересованы в услугах аргентинца.

В СМИ давно ходили слуги, что сам футболист хочет покинуть Россию. Предполагается, что он может подписать с английской командой контракт до 2023 года. Зарплата игрока по договору составит €4,5 млн.

Ранее каталонская «Барселона» снова попыталась приобрести вингера «Челси» Виллиана.