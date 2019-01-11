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Стала известна форма сборной России по футболу на 2019 год, сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы национальной команды, домашний и гостевой комплекты останутся такими же, как в 2018 году.

В домашней форме преобладает красный цвет. В гостевой — белый.

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В соцсетях сборной опубликовали фото капитана Артема Дзюбы в миксте комплектов, что вызвало недоумение у болельщиков.

«Форма очень плохая. Почему? Выглядит, как «Спартак», — заявил один из подписчиков в инстаграме.

Другие пользователи соцсетей оценили идею совместить комплекты.

«А можно форму, как на фотке?» — прокомментировал фанат.

Напомним, что на домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе российские футболисты одержали победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала хозяева турнира в серии 11-метровых сумели переиграть Испанию (1:1, 4:3 — пенальти).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов подвел итоги выступления подопечных в осенний период.