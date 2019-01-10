«Севилья» была сильнее «Атлетика» в перовом матче 1/8 Кубка Испании

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«Севилья» нанесла поражение «Атлетику» в матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась со счетом 1:3 в пользу гостевой команды.

В 1/16 финала национального кубка «Севилья» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Вильяновенсе» (0:0, 1:0), а «Атлетик» обыграл «Уэску» (4:0, 4:0).

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Ответный матч стадии 1/8 финала пройдет 16 января в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Куинси Промес попал в сферу интересов «Милана».

Кубок Испании. 1/8 финала. 1-й матч

«Атлетик» (Бильбао) — «Севилья» (Севилья) — 1:3

Голы: 0:1 — Нолито, 6; 1:1 — Сан-Хосе, 49; 1:2 — Силва, 53; 1:3 — Бен-Йеддер, 77.