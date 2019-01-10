«Химки» проиграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Подмосковные «Химки» в матче баскетбольной Евролиги уступили турецкой команде «Анадолу Эфес», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Стамбуле завершилась победой хозяев со счетом 81:72.
Самым результативным в составе российского клуба стал американец Джордан Микки, набравший 14 очков. В команде победителей больше всего очков набрал Василие Мичич, закончив матч с 16 очками в активе.
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В матче 19-го тура регулярного чемпионата подмосковный клуб в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Ранее сообщалось, что казанский УНИКС проиграл «Андорре» в матче второго тура второго группового этапа Еврокубка.
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
«Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Химки» (Химки, Россия) — 81:72 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21)