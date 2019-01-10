Джано прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Витесс»

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Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался по поводу сорвавшегося трансфера в голландский «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, передает «Советский спорт».

«Меня приглашал главный тренер «Витесса», и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определённые сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьёзное понижение в финансовом плане, переход всё равно не состоялся», — приводит слова футболиста официальный сайт «Спартака».

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Игрок также отметил, что хотел попробовать свои силы в Европе. Несмотря на это он доволен переходом в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Ещё до «Витесса» официальное предложение красно-белым сделали «Крылья Советов». Но когда возник вариант с Голландией, я попросил спартаковское руководство дать время. Пауза сильно затянулась, однако мне шли навстречу. Теперь иду в «Крылья», — добавил он.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского футбольного клуба «Чертаново» Антон Зиньковский стал игроком «Крыльев Советов».