28 испанских теннисистов арестованы за договорные матчи

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Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, в числе которых 28 профессиональных теннисистов, по подозрению в организации договорных матче, сообщает «Советский спорт».

По информации Европола, в проведении матчей замешана некая армянская преступная группировка.

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В столице Испании были проведен обыски одиннадцати домов, в ходе которых наличными было изъято €167 тыс. Кроме этого были конфискованы кредитные карты, дробовик, пять роскошных автомобилей и более 50 дорогих электронных устройств. 42 банковских счета и их остатки тоже оказались заморожены.

Отмечается, что один из 28 арестованных теннисистов принимал участие в последнем розыгрыше Открытого чемпионата США (US Open). Личность подозреваемых не раскрывается.

Ранее бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями о завершении карьеры.