Один из баров Колумбуса пригласил Панарина на обед
Один из баров Колумбуса, который недавно предложил нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки за продление контракта с командой, обратился к хоккеисту с приглашением его на обед, сообщает «Советский спорт».
«Привет, Артемий. Мы готовы и ждем тебя. Приходи к нам обедать в любое время! Продли контракт с «Коламбусом» — у тебя будет продукция High Bank на всю оставшуюся жизнь. Это мы обещаем!» — говорится на странице завода в Instagram.
Ранее Панарин отреагировал на обращение одного из баров города по поводу пожизненного запаса водки.
Также хоккеист поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли соглашаться.
Один из баров города разместил рекламный плакат с обращением к хоккеисту и призвал фанатов «Коламбуса» использовать хэштег #StayThirstyPanarin.
В июле 2019 года Панарин может стать неограниченно свободным агентом.