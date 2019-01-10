Один из баров Колумбуса пригласил Панарина на обед

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Один из баров Колумбуса, который недавно предложил нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки за продление контракта с командой, обратился к хоккеисту с приглашением его на обед, сообщает «Советский спорт».

«Привет, Артемий. Мы готовы и ждем тебя. Приходи к нам обедать в любое время! Продли контракт с «Коламбусом» — у тебя будет продукция High Bank на всю оставшуюся жизнь. Это мы обещаем!» — говорится на странице завода в Instagram.

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Ранее Панарин отреагировал на обращение одного из баров города по поводу пожизненного запаса водки.

Также хоккеист поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли соглашаться.

Один из баров города разместил рекламный плакат с обращением к хоккеисту и призвал фанатов «Коламбуса» использовать хэштег #StayThirstyPanarin.

В июле 2019 года Панарин может стать неограниченно свободным агентом.