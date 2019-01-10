Экипаж Васильева был вынужден сняться с «Дакара» из-за технических проблем

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Руководитель команды российского гонщика Владимира Васильева Жан-Марк Фортен рассказал, что его экипажу пришлось сняться с ралли-марафона «Дакар»-2019 из-за технических проблем. Об этом рассказал руководитель команды Жан-Марк Фортен, сообщает «Советский спорт».

В команду Васильева также входил штурман Константина Жильцова.

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«Ситуация такая: примерно на 65-м километре появился шум сзади в трансмиссии. Сначала мы проверили раздаточную коробку и коробку передач, но потом определили, что проблема в заднем дифференциале. Мы пока не разобрались, от чего такое могло произойти. Экипаж Васильева и Жильцова не поехал дальше по спецучастку, а съехал по гравию на асфальт на 70-м километре. К сожалению, гонка для них закончена, потому что организаторы не позволяют им стартовать дальше. Это очень расстраивает», — приводит слова Фортена пресс-служба G-Energy Team.

Ранее стало известно, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым выиграл третий этап ралли «Дакар» в классе грузовиков.