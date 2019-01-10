Украинские военные в Херсоне похитили 20-летнего футболиста из Крыма
Украинские военные в Херсоне устроили похищение 20-летнего футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию, передают «РИА Новости».
Однако у парня получилось позвонить матери, когда с ним не было рядом работника военкомата. Футболист приехал в Херсон, чтобы продолжить карьеру в одном из местных футбольных клубов — «Таврии» или «Кристалле».
«Парень 20 лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней», — рассказал в эфире радио «Куреш» представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму Исмаил Халиков.
Молодого человека уже привезли в военкомат, где он прошел частичную медицинскую комиссию.
«Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати», — добавил Халиков.
Также Халиков сообщил, что на действия военных в прокуратуру уже отправили соответствующую жалобу.
Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) хотят внести изменения в правила допинг-контроля футболистов, которые существуют в данный момент.