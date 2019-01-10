Игрок «Реала» лайкнул запись с критикой главного тренера клуба
Полузащитник мадридского «Реала» Иско лайкнул запись с критикой главного тренера клуба Сантьяго Солари, сообщает «Советский спорт».
После объявления стартового состава на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом» (3:0) наставника раскритиковали за отсутствие в основе Иско.
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«Солари ставит Дани Себальоса и Каземиро, который не в форме, и хоть он закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем Иско», — говорилось в записи, опубликованной в твиттере.
Отмечается, что позднее футболист убрал лайк.
Встреча между «Реалом» и «Леганесом», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.