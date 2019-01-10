«Манчестер Сити» забил девять мячей в ворота «Бертона» в 1/2 финала Кубка лиги

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«Манчестер Сити» нанес разгромное поражение «Бертон Альбион» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев. В составе победителей покер оформил Габриэл Жезус, также отличились Кевин Де Брейне, Александр Зинченко, Филип Фоден, Кайл Уокер и Рияд Марез.

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Ответный матч пройдет 23 января в Бертон-апон-Тренте.

Ранее сообщалось, что гол Гарри Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в полуфинале Кубка лиги.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Бертон Альбион» (Бертон-апон-Трент) — 9:0

Голы: 1:0 — Де Брейне, 5; 2:0 — Жезус, 30; 3:0 — Жезус, 34; 4:0 — Зинченко, 37; 5:0 — Жезус, 57; 6:0 — Фоден, 62; 7:0 — Жезус, 65; 8:0 — Уолкер, 70; 9:0 — Марез, 83.