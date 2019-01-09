Песков объяснил задержку передачи данных Московской лаборатории WADA

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, на каком этапе сейчас находится общение спортивных ведомств с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает «РИА Новости».

Государственный деятель заявил, что российские ведомства наладили понимание с организацией по поводу дальнейшей работы.

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«Насколько нам известно, по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также он заявил, что данные, которые буду переданы WADA, уже готовы.

«Как таковые, данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там, действительно, возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это скорее вопросы не субстанции, а логистики, с учетом того, что у нас ведутся соответствующие действия», — заключил Песков.

Напомним, что 7 января министр спорта России Павел Колобков сказал, что эксперты WADA заберут данные из Московской антидопинговой лаборатории 9 января.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и WADA.