Российские хоккеистки крупно проиграли Канаде на МЧМ

Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на молодежной чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:5 (0:3, 0:1, 1:1). Единственный гол в составе российской национальной команды оформила Елизавета Шкалева

Соревнование проходит в Японии.

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До этого россиянки проиграли американкам со счетом 2:3 и одержали победу над шведками (5:3).

Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился планами на будущее.