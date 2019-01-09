Российские хоккеистки крупно проиграли Канаде на МЧМ
Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на молодежной чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:5 (0:3, 0:1, 1:1). Единственный гол в составе российской национальной команды оформила Елизавета Шкалева
Соревнование проходит в Японии.
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До этого россиянки проиграли американкам со счетом 2:3 и одержали победу над шведками (5:3).
Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился планами на будущее.