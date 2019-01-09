Форвард «Тампы» Кучеров отметил игру нападающего «Коламбуса» Панарина

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров высказался относительно матча против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Россиянин отметил игру своего соотечественника и соперника по игре Артемия Панарина.

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«У Панарина отличное катание. Он непредсказуем, когда у него шайба. Артемия отличает шикарный бросок. Он ассоциируется с точным и мощным броском. Хотел ли бы я играть с ним в одной команде? Да, конечно. Но он игрок другой команды», — цитиурет Кучерова The Athletic.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Ранее «Виннипег Джетс» нанес поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.