Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Российский вратарь отразил 31 одну шайбу и оформил второй за текущий сезон шатаут.
Первой звездой стал нападающий победителей Брейден Пойнт, на счету которого два гола и одна результативная передача.
Третьим в рейтинге лучших игроков встречи стал соотечественник Василевского Михаил Сергачев, в активе которого два ассиста.
Ранее «Виннипег Джетс» нанес поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.