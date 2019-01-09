Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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Российский вратарь отразил 31 одну шайбу и оформил второй за текущий сезон шатаут.

Первой звездой стал нападающий победителей Брейден Пойнт, на счету которого два гола и одна результативная передача.

Третьим в рейтинге лучших игроков встречи стал соотечественник Василевского Михаил Сергачев, в активе которого два ассиста.

Ранее «Виннипег Джетс» нанес поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.