Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличились Мэтью Жозеф и Никита Кучеров. В активе форварда результативная передача.

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Защитник «молний» Михаил Сергачев записал на свой счет две голевые передачи.

Голкипер «Тампы» Василевский отразил 31 бросок и оформил шат-аут.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 47 секунд и заработал показатель полезности «-3». Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменен в середине третьего периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

1:0 — Жозеф (Сергачев) — 15:55

2:0 — Пойнт (Кучеров, Джонсон) — 16:39

3:0 — Кучеров (Джонсон, Пойнт) — 46:05

4:0 — Пойнт (Сергачев) — 48:53