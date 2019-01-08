«Локомотив» прервал серию побед ЦСКА в чемпионате КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Единственную шайбу за встречу оформил игрок «железнодорожников» степан Санников на 34-й минуте игры.
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Это вторая победа ярославского клуба над столичным в текущем сезоне. В предыдущий раз «Локомотив» одолел соперника со счетом 3:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее екатеринбургский «Автомобилист» стал вторым клубом, который досрочно обеспечил себе место в плей-офф чемпионата КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Локомотив (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Санников – 33:13 (4x5)