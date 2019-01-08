Хавбек Попов рассказал о планах на карьеру после ухода из «Спартака»
Полузащитник Ивелин Попов рассказал о планах после ухода из московского «Спартак», передает ТАСС.
8 января столичный клуб официально объявил о расторжении контракта с хавбеком.
«Наверное, уже ни для кого не секрет, что я покинул «Спартак». Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то время, которое я провел в команде — мы расстаемся исключительно друзьями. Отдельно я бы хотел поблагодарить болельщиков красно-белых за ту поддержку, которую они оказывали клубу», — поделился эмоциями футболист.
Он также отметил, что уже три российские команды предложили ему место в составе.
«Сегодня в «Спартаке» я прошел медицинское обследование, которое показало, что я нахожусь в полном порядке. Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трех российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор. Нужно все основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор», — заключил Попов.
Контракт 31-летнего болгарского игрока истекал 31 мая 2019 года.
Ранее главный тренер столичного клуба Олег Кононов объяснил расставание «Спартака» с хавбеком Александром Самедовым.