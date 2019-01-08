Кононов объяснил расторжение контракта «Спартака» с Самедовым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/324/11012324/RIAN_3244309.HR.ru-pic905-895x505-91132.jpg">

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Александром Самедовым, передает «Советский спорт».

Наставник объяснил уход хавбека.

«На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе», —цитирует Кононова официальный сайт красно-белых.

Реклама

Самедов выступал за столичный клуб в 109 матчах и оформил 15 голов.

Ранее полузащитник Ивелин Попов заявил, что покинул «Спартак».