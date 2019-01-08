СМИ: «Челси» в ближайшее время заключит контракт с хавбеком «Зенита»
Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес и хавбек итальянского «Кальяри» Николо Барелла близки к переходу в лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, в ближайшее время «синие» заключат контракты по трансферам футболистов.
Реклама
В сезоне-2018/19 игрок сине-бело-голубых сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.
Ранее мадридский «Атлетико» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который пытается приобрести защитника Диего Година.