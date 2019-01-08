«Автомобилист» и СКА огласили составы на второй очный матч сезона
Екатеринбургский «Автомобилист» и петербургский СКА огласили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».
Матч состоится 8 января в 14.30 по московскому времени.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
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Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Трямкин — Василевский, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов— Лямин, Рассейкин — Грачёв– Обидин.
СКА:
Хелльберг (Шестеркин);
Гавриков — Рундблад, Дергачев — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Семин, Дергачев— Коскиранта— Кетов, Огирчук.
До этого команды уже встречались 12 ноября. Тогда петербургский клуб одолел соперника со счетом 5:2.
Ранее подольский «Витязь» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.