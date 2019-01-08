Хавбек «Спартака» Попов высказался относительно перехода в «Ростов»
Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Ростов», передает Sport24.
До этого ходили слухи, что хавбека красно-белых хотел видеть в своей команде главный тренер столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов. Футболист согласился на трансфер, но бело-голубые не смогли совершить перевод, поэтому в итоге Попов предпочел ростовский клуб.
Реклама
«Ростов»? Предложений много», — отметил полузащитника.
В текущем сезоне болгарский игрок выступал в 21 матче и оформил один гол.
Ранее капитан «Спартака» Денис Глушаков пообщался с фанатами перед медосмотром.