Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»
Легендарный тренер английского «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками клуба, передает «Советский спорт».
Близкий к команде источник передал содержание обращения.
«Он сказал, что этот состав снова сделает «МЮ» доминирующим, успешным клубом. Сказал, что верит в них и хочет, чтобы они боролись друг за друга, оставляя все силы на поле», — приводит слова собеседника The Sun.
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До это в СМИ появилась информация о том, что знаменитый специалист будет консультировать главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.
Ранее вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех заявил о намерении остаться в клубе.