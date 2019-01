Ролик МЧМ по хоккею изменили после скандала с российским флагом

Ролик молодежного чемпионата мира по хоккею изменили после скандала с российским флагом, сообщает «Советский спорт».

Организаторы внесли правки в отчетное видео, которое раскритиковали пользователи социальных сетей из-за отсутствия на нем российского триколора.

В предыдущей версии присутствовали лишь девять стран-участниц. Теперь в ролике нет ни одного флага: лишь логотип соревнования.

Напомним, что российские хоккеисты заработали бронзу первенства, одолев швейцарцев со счетом 5:2. Победителями стали финны, а второе место заняла сборная США.

Ранее российская команда вернулась из Канады после молодежного чемпионата мира.

Fans, you've done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib