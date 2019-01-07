Ролик МЧМ по хоккею изменили после скандала с российским флагом

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Ролик молодежного чемпионата мира по хоккею изменили после скандала с российским флагом, сообщает «Советский спорт».

Организаторы внесли правки в отчетное видео, которое раскритиковали пользователи социальных сетей из-за отсутствия на нем российского триколора.

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В предыдущей версии присутствовали лишь девять стран-участниц. Теперь в ролике нет ни одного флага: лишь логотип соревнования.

Напомним, что российские хоккеисты заработали бронзу первенства, одолев швейцарцев со счетом 5:2. Победителями стали финны, а второе место заняла сборная США.

Ранее российская команда вернулась из Канады после молодежного чемпионата мира.