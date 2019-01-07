Стали известны детали контракта Самедова с «Крыльями Советов»
Стали известны подробности контракта бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова с самарскими «Крыльями Советов», сообщает «РИА Новости».
Договор хавбека будет рассчитан до конца сезона, а присоединится футболист к команде уже 11 января.
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«11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона», — рассказал директор по развитию «крылышек» Александра Шикунова.
Напомним, что красно-белые объявили о расторжении контракта с Самедовым по соглашению сторон 5 января.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» смог договориться со шведским АИКом о покупке полузащитника Кристоффера Ольссона.