«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона

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«Краснодар» подтвердил информацию о переходе полузащитника АИК Кристоффера Олссона в клуб, передает «Советский спорт».

«Горожане» заявили, что вскоре хавбек подпишет договор.

«Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком «Краснодара». Шведский АИК и «Краснодар» согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт», — рассказала пресс-служба команды.

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В 76 матчах за всю карьеру Олссон оформил девять голов и отдал 14 голевых передач. На его счету также пять матчей за сборною Швеции.

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