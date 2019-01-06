Устюгов поблагодарил болельщиков за поддержку на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Сергей Устюгов через свой инстаграм выступил с обращением в адрес болельщиков после окончания многодневки «Тур де Ски». Россиянин расположился в общем зачете на итоговое втором месте, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. Во время гонкие преследования Устюгов отыграл у лидера более минуты.

Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер.

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«Дорогие друзья, болельщики лыжных гонок! Спасибо вам за поддержку и за то, что переживали за сборную России на этом «Тур де Ски»! Будем стараться радовать вас дальше! Всего доброго и с Рождеством!» — сказал Устюгов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования.

Ранее стало известно, что Непряева установила уникальное достижение среди российских лыжниц.

Также Клебо прокомментировал свою победу на многодневке «Тур де Ски».