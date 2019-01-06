Фанаты Кокорина хотят поздравить игрока с Рождеством у «Газпром Арены»

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Фанаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина 7 января собираются выйти к стадиону «Газпром Арена», чтобы организовать в честь футболиста праздничный флешмоб, передает «Советский спорт».

Мероприятие планируется начать в 16:00, сообщает инстаграм Кокорина. Таким образом, местные жители и болельщики «Зенита» хотят поздравить Александра Кокорина с Рождеством Христовым.

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По словам организаторов, флешмоб не надо рассматривать в качестве митинга. По этой причине участников просят не приносить на встречу каких-либо плакатов и лозунгов.

Напомним, что утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о скандале с участием футболистов.