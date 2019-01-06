Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего сезона

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Российская теннисистка Мария Шарапова надеется, что в 2019 году ей удастся избежать травм, передает «Советский спорт».

«В прошлом году меня преследовали травмы, из-за которых я пропустила много соревнований. Я сыграла только 11 турниров, этого недостаточно. Надеюсь, мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

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Также россиянка рассказала о смене поколений в теннисе.

«Всегда есть поколение, которое придет и займет ваше место. Это эволюция, она касается не только тенниса, но и всей жизни в целом. Я думаю, это прекрасно, ведь вы что-то делаете на протяжении многих лет, прилагаете много усилий. И созданное вами наследие потом вдохновляет множество других людей», — добавила теннисистка.

Ранее сообщалось, что Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге.