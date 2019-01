Российский флаг не попал в итоговое видео МЧМ

Российский флаг не был включен в видеозапись с благодарственным обращением к болельщикам молодежного чемпионата мира по хоккею, на котором Россия заняла третье место, передает «Советский спорт».

В ролике, опубликованном на официальной странице турнира в твиттере, присутствуют флаги всех стран, кроме российского.

«Вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и всем болельщикам из других уголков мира. Вместе вы смогли вписать этот турнир в историю», — говорится в обращении к фанатам.

В полуфинале турнира сборная России проиграла команде США со счетом 1:2.

Встреча между сборными России и Швейцарии за бронзу завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fans, you've done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ