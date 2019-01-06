Третьяк оценил выступление российских вратарей на молодежном чемпионате мира

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении вратарей национальной сборной на молодежном чемпионате мира.

«Оба вратаря сыграли достойно, у нас хорошая линия. Как профессионального вратаря меня очень радует, что у нас достойная смена. Наша федерация хоккея работает — мы все время проводим турниры, я с ребятами работаю в тренировочном лагере. Мы взялись за них, а в результате видно, что у нас хорошие вратари», — цитирует Третьяка ТАСС.

Встреча между сборными России и Швейцарии завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. Подопечные Валерия Брагина взяли бронзу первенства. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.