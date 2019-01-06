Российский вратарь Кочетков назвал бронзу большой победой

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Вратарь сборной России Петр Кочетков прокомментировал победу над Швейцарией в матче за третье место в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. Бронза стала шестой для сборной за последние 12 лет.

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«Прежде всего я доказал самому себе, что я могу играть. Появилась уверенность в себе, а где буду играть после возвращения в клуб решат тренеры и руководство. Конкуренция с Тарасовым? Даня — очень классный парень, мы с ним подружились еще во время Суперсерии. Между мной, ним и тренером по вратарям была очень классная атмосфера, было приятно работать.

Мы сыграли по две игры в группе, по два раза победили, думаю, я играл в плей-офф, потому что мне в группе выпал матч с канадцами, и тренеры решили ничего не менять. Даниил провел очень хороший турнир, сыграл на ноль.

Бронза — это большая победа для меня, это очень важно для меня. Надо отдать должное швейцарской команде, они выбили очень сильных шведов, бились. Мы знали, что сегодня будет очень тяжелый матч. Спасибо моим родителям, брату, бабушке и первому тренеру. Большое спасибо всем, кто поддерживал! Родители уже все седые из-за хоккея, смотрят матчи только в записи», — заявил он.

Ранее главный тренер сборной России подвел итоги МЧМ.