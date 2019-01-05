«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Кубка Англии

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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» нанес поражение «Ноттингем Форест», сообщает «Советский спорт».

Встреча, состоявшаяся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Арбитром матча выступил Эндрю Мэдли.

В первом тайме испанец Сеск Фабрегас, сыгравший свой последний матч в составе «синих», не смог реализовать пенальти. Однако во второй половине игры нападающий «аристократов» Альваро Мората оформил дубль и обеспечил своей команде выход в 1/16 соревнований.

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Кубок Англии. 1/32 финала.

«Челси» (Лондон) — «Ноттингем Форест» (Ноттингем) — 2:0

Голы: 1:0 — Мората, 49; 2:0 — Мората, 59.