«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Кубка Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» нанес поражение «Ноттингем Форест», сообщает «Советский спорт».
Встреча, состоявшаяся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Арбитром матча выступил Эндрю Мэдли.
В первом тайме испанец Сеск Фабрегас, сыгравший свой последний матч в составе «синих», не смог реализовать пенальти. Однако во второй половине игры нападающий «аристократов» Альваро Мората оформил дубль и обеспечил своей команде выход в 1/16 соревнований.
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Ранее «Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд.
Кубок Англии. 1/32 финала.
«Челси» (Лондон) — «Ноттингем Форест» (Ноттингем) — 2:0
Голы: 1:0 — Мората, 49; 2:0 — Мората, 59.