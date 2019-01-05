Футболист АПЛ был замечен за употреблением наркотиков

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Футболист, выступающий в одной из команд Английской премьер-лиги (АПЛ), был замечен за употреблением кокаина на Рождественской вечеринке, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, об этом рассказала женщина, присутствовавшая на этой же вечеринке.

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«Меня пригласили на празднование Рождества, и я знала, что там будет футболист. Когда я пришла, все вокруг были под наркотиками. Мне тоже несколько раз предлагали попробовать», — сказала она.

Рассказчица также отметила состояние футболиста.

«Он не знал какой сегодня день. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и падал на людей. Все вокруг употребляли кокаин», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии.